Врачи оценили состояние пострадавших в Эймсбери как критическое

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина, пострадавшие в результате отравление нервнопаралитическим веществом в Эймсбери остаются в критическом состоянии в больнице Солсбери, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

"В результате воздействия нервнопаралитического вещества в субботу 30 июня двое пациентов (мужчина и женщина, оба за 40 лет) остаются в районной больнице Солсбери, оба в критическом состоянии", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Больше никто госпитализирован не был, уточнили в службе. В сообщении указано, что какая-либо дополнительная информация будет предоставлена только в случае изменения состояния пострадавших.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти тогда возложили на Россию.