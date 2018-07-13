Главные новости
В миреСША предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииВ миреФлакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериВ миреГреция решила выдать россиянина Винника Франции
В мире

Трамп прибыл на выходные в Шотландию

Глазго встретило американского лидера акциями протеста

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыл в аэропорт Прествик в Глазго в Шотландии, где они проведут выходные перед встречей американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sky News.

Супруги спустились с "борта номер один" и уехали в черном автомобиле.

Между тем, газета Evening Times сообщает, что тысячи человек собрались на главной площади шотландского города Глазго, Джордж Сквер, в ожидании президента США.

В миреГигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в ЛондонеГигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в ЛондонеЧитать подробнее

По информации Associated Press, на демонстрации собрались активисты различных групп, а также пенсионеры, студенты и семьи. Участники акции стоят с плакатами "Жизни черных имеют значение", "Нет расизму", с флагами ЛГБТ-сообщества. На одном из плакатов написано "Дональд Трамп - сын дьявола".

Шотландская газета National выпустила к визиту Трампа плакаты с изображением американского президента на синем фоне. Изображение крест-накрест перечеркнуто белыми полосами, копируя крест на флаге Шотландии. На плакатах написано "Шотландия говорит "нет" Трампу". Часть протестующих держит в руках именно эти плакаты.

Акция протеста запланирована в субботу в Эдинбурге. Ранее крупные протесты против Трампа прошли в Лондоне.

Американский президент находится с визитом в Великобритании с 12 июля. Он встретился с премьером Терезой Мэй и королевой Елизаветой II. В Шотландии он, как ожидается, направится в гольф-клуб и отель Trump Turnberry.

Визит Трампа в Великобританию

7 фотографий
В четверг президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыли на гала-ужин, организованный премьером Великобритании Терезой МэйДональд Трамп и Тереза Мэй перед ужином у Бленхеймского дворца в графстве ОксфордширВ пятницу, 13 июля, первая Леди США посетила Королевский госпиталь в Челси, где встретилась с ветеранами военных действий и местными школьникамиТем временем Трамп и британский премьер-министр Тереза Мэй ответили на вопросы журналистов в загородной резиденции премьер-министра Великобритании. &quot;Эта невероятная женщина проделывает фантастическую работу&quot;, - сказал Трамп о Мэй на совместной пресс-конференции.Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке в графстве БеркширВизит Трампа в Великобританию вызвал массовые акции протеста с участием десятков тысяч человек
В четверг президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыли на гала-ужин, организованный премьером Великобритании Терезой Мэй
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дональд Трамп, Великобритания, Шотландия

Новости по теме

В мире
Флакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериФлакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в Эймсбери
Эксперты подтвердили, что вещество, которое содержалось внутри, соответствует составу нервнопаралитического яда "Новичок"Подробнее
 США предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииСША предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе Демпартии
По версии американской прокуратуры к хакерской атаке причастны сотрудники ГРУ, но на исход выборов эта "атака" не повлиялаПодробнее
 Еврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОЕврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТО
Представитель ЕК разъяснил, что председатель страдает от болей в спине, из-за которых ему было сложно передвигатьсяПодробнее
 Греция решила выдать россиянина Винника ФранцииГреция решила выдать россиянина Винника Франции
Его выдачи также добиваются США и РоссияПодробнее
Гигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в ЛондонеГигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в Лондоне
Британские активисты таким образом выразили протест против визита президента США, накануне прилетевшего в ЛондонПодробнее
 В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человекВ результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человек
Из-за высокой температуры воздуха взорвался резервуар на территории нефтехимической компанииПодробнее
 Трамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в Солсбери
Ближайшая встреча двух президентов состоится в понедельникПодробнее
 Полиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в СолсбериПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в Солсбери
Инцидент произошел на фоне отравления двоих человек в конце июня предположительно "новичком"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Визит Трампа в Великобританию7 фото
13 июля
Визит Трампа в Великобританию
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииВ миреФлакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериВ миреГреция решила выдать россиянина Винника ФранцииВ миреЕврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОСпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением

В Финляндии назвали точное место и время встречи Путина и Трампа

Трамп прибыл на выходные в Шотландию

Глазго встретило американского лидера акциями протеста Подробнее

Президент Мексики призвал госсекретаря США принять меры для воссоединения семей мигрантов

МИД РФ обвинил США в попытке испортить атмосферу перед саммитом в Хельсинки

Палестинский подросток погиб в ходе столкновений в секторе Газа

Песков рассказал о встрече Путина и Трампа в Хельсинки

Четкой повестки "от А до Я" у саммита нет Подробнее

Потерявшийся у сочинской горы Фишт подросток найден мертвым

Число жертв взрыва на митинге в Пакистане достигло почти 130 человек

Кевин Андерсон стал первым финалистом "Уимблдона"

Кевин Андерсон стал первым финалистом "Уимблдона"Матч растянулся на пять сетов, решающий завершился со счетом 26:24 в пользу победителя, продолжительность игры составила шесть с половиной часов Подробнее

Трамп провел на чаепитии с Елизаветой II на 17 минут дольше запланированного

"Нафтогаз" предложит транзит после 2019 года по европейским правилам

Великобритания попросила ОЗХО помочь в расследовании отравления в Эймсбери

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru