Трамп прибыл на выходные в Шотландию

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыл в аэропорт Прествик в Глазго в Шотландии, где они проведут выходные перед встречей американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sky News.

Супруги спустились с "борта номер один" и уехали в черном автомобиле.

Между тем, газета Evening Times сообщает, что тысячи человек собрались на главной площади шотландского города Глазго, Джордж Сквер, в ожидании президента США.

По информации Associated Press, на демонстрации собрались активисты различных групп, а также пенсионеры, студенты и семьи. Участники акции стоят с плакатами "Жизни черных имеют значение", "Нет расизму", с флагами ЛГБТ-сообщества. На одном из плакатов написано "Дональд Трамп - сын дьявола".

Шотландская газета National выпустила к визиту Трампа плакаты с изображением американского президента на синем фоне. Изображение крест-накрест перечеркнуто белыми полосами, копируя крест на флаге Шотландии. На плакатах написано "Шотландия говорит "нет" Трампу". Часть протестующих держит в руках именно эти плакаты.

Акция протеста запланирована в субботу в Эдинбурге. Ранее крупные протесты против Трампа прошли в Лондоне.

Американский президент находится с визитом в Великобритании с 12 июля. Он встретился с премьером Терезой Мэй и королевой Елизаветой II. В Шотландии он, как ожидается, направится в гольф-клуб и отель Trump Turnberry.