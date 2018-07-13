Дональд Трамп оценил "фантастическую работу" Терезы Мэй

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон был бы хорошим премьер-министром, но нынешний британский премьер Тереза Мэй тоже отлично справляется со своими обязанностями, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Эта невероятная женщина проделывает фантастическую работу", - сказал он, говоря о Мэй на совместной пресс-конференции с британским премьером.

Похвала президента США в адрес Мэй последовала за публикацией его интервью британской газете The Sun, в котором Трамп раскритиковал политику Мэй по Brexit. Британские СМИ отмечали, что такие заявления стали серьезным ударом, поскольку многие в Великобритании критикуют Мэй за то, как она ведет переговоры с ЕС по Brexit.

Также в интервью Трамп признался в симпатиях к ушедшему в отставку Джонсону. "Я был очень огорчен, увидев, что он покидает правительство. И я надеюсь, что он вернется в какой-то момент", - говорил президент США.

Президент США вместе с супругой прибыл накануне с официальным визитом в Великобританию.