В деле об убийстве американской семьи в Грузии стали известны новые детали

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Стали известны новые детали убийства семьи из США, совершенного на днях в ущелье Хада в грузинском регионе Мцхета-Мтианети, в котором следствие обвиняет 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури.

"Экспертиза тела погибшей Лоры Смит показала, что она была изнасилована", - сообщает в пятницу вечером телекомпания "Имеди", ссылаясь на эксклюзивно полученную информацию от достоверного источника.

Телеканал также утверждает, что у следствия находится мобильный телефон Кобаури с фотографиями Лоры Смит, которые он показывал своим друзьям-пастухам, а также запись его допроса полицейскими, которую удалось получить журналистам "Имеди".

Запись допроса, которая была полностью оглашена в эфире телеканала, подробно воспроизводит все детали убийства граждан США Райана и Лоры Смит, а также их четырехлетнего сына. Приведенные в записи детали почти полностью совпадают с ранее обнародованными МВД Грузии данными следствия, на основании которых Кобаури было официально предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, в том числе несовершеннолетнего.

По информации МВД Грузии, 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада в результате взаимной перебранки подозреваемый выстрелом из охотничьего ружья нанес смертельные ранения потерпевшему и его сыну, а его супруга упала при попытке бегства в ущелье и погибла. Задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине.

9 июля Кобаури был задержан полицией, а 11 июля арестован. При этом на суде он изменил свои показания. Как заявил журналистам его адвокат Алуда Бучукури, подзащитный уверяет, что не убивал членов семьи Смит; якобы это сделали двое незнакомых мужчин, которые пригрозили пастуху, что расправятся с его семьей, если он проговорится.

Первоначально дело расследовали как убийство по неосторожности. Однако после получения данных медицинской экспертизы его переквалифицировали в преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах. Обвиняемому грозит от 16 тюрьмы до пожизненного заключения.

Помощь правоохранительным органам Грузии в расследовании этого убийства, в частности, в проведении технических экспертиз, оказывает ФБР.