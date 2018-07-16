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Спецслужбы США назвали доказанным вмешательство РФ во внутренние дела страны

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Директор Национальной разведки США Дэн Коутс в понедельник заявил, что американские спецслужбы ранее четко установили якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы 2016 года, сообщает The Hill.

"Мы были недвусмысленны с нашей оценкой российского вмешательства в выборы 2016 года и непрекращающихся повсеместных попыток (России - ИФ) подорвать нашу демократию; и мы продолжим предоставлять подлинные и объективные разведывательные данные с целью защитить нашу национальную безопасность", - приводит издание выдержки из заявления Коутса.

The Hill отмечает, что Коутс прямо не ссылается на заявление Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки; тем не менее, глава Нацразведки выступил со своим высказыванием спустя несколько часов после встречи президентов.

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На пресс-конференции Трамп заявил, что Путин в ходе переговоров отрицал обвинения во вмешательстве в выборы с США.

"Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве - ИФ), и он дал прекрасные предложения. Он говорил, что люди, которые работают над делом, должны работать с их следователями по поводу этих двенадцати подозреваемых (во вмешательстве - ИФ)", - сказал Трамп.

Он также поставил под сомнение действия ФБР в рамках расследования вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: США, Дональд Трамп, Владимир Путин

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