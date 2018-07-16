Спецслужбы США назвали доказанным вмешательство РФ во внутренние дела страны

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Директор Национальной разведки США Дэн Коутс в понедельник заявил, что американские спецслужбы ранее четко установили якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы 2016 года, сообщает The Hill.

"Мы были недвусмысленны с нашей оценкой российского вмешательства в выборы 2016 года и непрекращающихся повсеместных попыток (России - ИФ) подорвать нашу демократию; и мы продолжим предоставлять подлинные и объективные разведывательные данные с целью защитить нашу национальную безопасность", - приводит издание выдержки из заявления Коутса.

The Hill отмечает, что Коутс прямо не ссылается на заявление Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки; тем не менее, глава Нацразведки выступил со своим высказыванием спустя несколько часов после встречи президентов.

На пресс-конференции Трамп заявил, что Путин в ходе переговоров отрицал обвинения во вмешательстве в выборы с США.

"Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве - ИФ), и он дал прекрасные предложения. Он говорил, что люди, которые работают над делом, должны работать с их следователями по поводу этих двенадцати подозреваемых (во вмешательстве - ИФ)", - сказал Трамп.

Он также поставил под сомнение действия ФБР в рамках расследования вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.