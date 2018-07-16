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Конгрессмены США раскритиковали высказывания Трампа на встрече с Путиным

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки вызвало критику в адрес Трампа со стороны конгрессменов - представителей как Республиканской, так и Демократической партий.

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Так, спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан заявил, что вне всяких сомнений Россия вмешивались в американские выборы и "подрывала демократию" в США и других странах, и что Трампу следует помнить об этом. "Президент должен принимать во внимание: Россия не наш союзник", - говорится в заявлении Райана.

"Морального паритета между Соединенными Штатами и Россией нет; (Россия - ИФ) остается враждебной к нашим самым основным ценностям и идеалам", - отмечается в заявлении.

Сенатор-республиканец Боб Коркер, возглавляющий сенатский комитет по внешним делам, также остался недоволен заявлениями Трампа. "Когда он (Трамп - ИФ) имел возможность защитить наши разведывательные службы, работающие на него, я был очень разочарован и опечален тем, что он поставил на одну доску их и то, что говорил Путин", - заявил Коркер телеканалу CNN.

Еще один сенатор-республиканец Джефф Флейк назвал "постыдным" выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным и обвинил американского президента в том, что он возложил вину за "российскую агрессию" на сами США.

В свою очередь лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил Трампа в поддержке "противников" США. "За всю историю нашей страны американцы не видели такой поддержки противника США со стороны американского президента так, как Трамп поддерживал президента Путина", - написал он на своей странице в твиттере. Он также обвинил Трампа в "беспечном, опасном и слабом" поведении, поскольку президент якобы пренебрегает мнением американских правоохранительных органов, военных и разведслужб относительно РФ. "Простой, зловещий вопрос теперь нависает над Белым домом: что, возможно, побудило Трампа поставить интересы России выше интересов США?" - отметил сенатор.

Другой конгрессмен-демократ Адам Шифф, представляющий Демократическую партию США в комитете по разведке Палаты представителей, раскритиковал Трампа за то, что тот нелестно высказался о работе спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое российское вмешательство в выборы 2016 года в США. "Президент Трамп подверг наши разведслужбы и правоохранительные органы нападкам за то, что они делают свою работу", - написал конгрессмен в своем твиттере. Он назвал слова президента США "трусливыми и позорными" и заявил, что "Путин воспримет это как зеленый свет для вмешательства (в выборы - ИФ) в 2018 году, и так оно и есть".

Однако сенатор-республиканец Рэнд Пол, наоборот, поддержал стремление Трампа вести диалог с Россией. Сенатор отметил, что "не может не согласиться" с намерением президента идти на политический риск ради достижения мира.

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Теги: Хельсинки, Дональд Трамп, Владимир Путин

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