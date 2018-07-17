Ведущий CNN назвал позорным выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ведущий американского телеканала CNN в прямом эфире назвал позорным выступление президента Дональда Трампа на пресс-конференции, которую он вместе с Владимиром Путиным дал после двухсторонних переговоров в Хельсинки.

"Вы смотрели, возможно, одно из самых позорных выступлений американского президента на саммите с российским лидером, что мне доводилось увидеть", - сказал Андерсон Купер сразу после того, как Трамп и Путин закончили отвечать на вопросы журналистов.

Как отмечает Associated Press, это заявление еще больше обострит и без того непростые отношения телеканала с Белым домом. Так, на прошлой репортеру CNN Джиму Акосте отказали в запланированном интервью советника президента по нацбезопасности Джона Болтона из-за "неуважительного отношения" его коллег к президенту.

После двухчасовых переговоров с глазу на глаз с Владимиром Путиным Дональд Трамп, в частности, заявил, что сомневается в результатах расследования ФБР о вмешательстве России в американские выборы