Власти Австралии начали расследование против RT

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор Russia Today (RT) Маргарита Симоньян сообщила о расследовании, которое австралийская полиция проводит против телеканала.

"Федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении RT как предполагаемого иноагента", - написала Симоньян в своем твиттере во вторник.

По ее словам, отказ от регистрации в случае признания RT иноагентом предусматривает уголовное наказание.

"За все время вещания мы никогда не получали претензий от регулирующих органов Австралии. Вероятно, причина расследования в том, что мы RT", - добавила Симоньян.

Ранее о начале расследования в отношении RT сообщили в Великобритании, во Франции телеканалу вынесли предупреждение. Кроме того, в конце прошлого года RT был вынужден зарегистрироваться в качестве иноагента в США.