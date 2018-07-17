СПЧ допустил связь задержания в США россиянки Бутиной с саммитом в Хельсинки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Задержание в США россиянки Марии Бутиной за незаконные действия в качестве иноагента является плохим примером и может быть связано с встречей президентов двух стран, считает председатель президентского Совета по правам человека в РФ Михаил Федотов.

"Мне это кажется очень плохим примером, я полагаю, что это самым непосредственным образом связано с вчерашней встречей президентов США и Российской Федерации", - сказал Федотов журналистам во вторник.

По его словам, задержание Бутиной создает "дополнительный очаг напряженности" в отношениях двух стран.

"Я бы очень просил американские власти остановить практику возбуждения уголовного преследования за невключение в реестр иностранных агентов, потому что для некоторых наших горячих голов среди законодателей это "замечательный" пример, они скажут: "Давайте мы тоже будем сажать на пять лет руководителей тех организаций, которые отказываются быть включенными в реестр иностранных агентов", - подчеркнул глава СПЧ.

Он напомнил, что такое уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя организации "Союз женщин Дона" Валентины Череватенко, но тогда СПЧ удалось убедить следственные органы, что в ее действиях не было состава преступления.

"Надеюсь, что и американский суд завтра примет такое же решение: прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава преступления. Очень бы этого хотелось", - сказал Федотов.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Наказание за сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, а наказание за деятельность в роли иноагента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 10 лет. При этом предъявленные Бутиной обвинения не квалифицируются как шпионаж.