Спасенных из пещеры в Таиланде подростков выпишут из больницы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Таиланде в среду выпишут из больницы группу подростков, которых на прошлой неделе спасатели вызволили из затопленной пещеры, передает Channel NewsAsia.

После того, как мальчики возрастом от 11 до 16 лет из детской юношеской футбольной команды и их 25-летний тренер были спасены из пещеры, они находились в больнице города Чианграй.

По словам представителей минздрава Таиланда, подростки немного похудели за две недели, в течение которых были заблокированы в пещере, но в целом они находятся в хорошем состоянии.

В среду подростки вместе с тренером и спасателями примут участие в пресс-конференции, трансляцию мероприятия будут вести местные и международные телеканалы.Между тем, власти страны уже обратились к представителям СМИ с просьбой после выписки детей оставить их в покое и уважать их частную жизнь. По их словам, чрезмерно активное внимание со стороны СМИ к судьбе юных спортсменов может негативно сказаться на психическом состоянии мальчиков.

На прошлой неделе спасатели вызволили 12 членов юниорской футбольной команды и их тренера, которые больше двух недель были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда.

За операцией по их спасению активно следили во всех странах мира. Для эвакуации детей задействовали десятки водолазов, в том числе иностранных специалистов, которые приехали, в частности, из Великобритании и Австралии.