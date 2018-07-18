СВР отказалась комментировать арест в США Марии Бутиной

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Службе внешней разведки РФ не комментируют ситуацию с арестованной в США российской гражданкой Марией Бутиной.

"Ситуацию с Марией Бутиной мы никак не комментируем", - заявили в среду "Интерфаксу" в пресс-бюро СВР РФ.

Между тем, федеральная прокуратура США заявила, что Мария Бутина вероятно во время нахождения в этой стране поддерживала контакты с российскими разведчиками, сообщает в среду американский новостной портал The Daily Beast со ссылкой на сторону обвинения. "ФБР, в ходе исполнения нескольких ордеров на обыск, обнаружило доказательства того, что во время пребывания в США Бутина находилась в контакте с официальными лицами, которые, по всей видимости, были оперативниками российской разведки", - заявили, по данным издания, в прокуратуре.

При этом прокуратура попросила суд оставить Бутину под стражей вплоть до начала судебного разбирательства по ее делу. В прокуратуре заявили, что существует риск побега Бутиной. В прокуратуре также указали, что на момент ареста она готовилась покинуть страну: в частности, 31 июля истекал срок аренды ее жилья, а на ее квартире были обнаружены коробки с упакованными вещами.

Слушания по делу должны пройти позднее в среду. Суд должен определить меру пресечения в отношении арестованной.

Бутину арестовали 15 июля. 16 июля минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора и проведении такой работы. По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США.

Наказание за сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, а наказание за деятельность в роли иноагента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 10 лет. При этом предъявленные Бутиной обвинения не квалифицируются как шпионаж.

Как сообщило посольство РФ в США, власти не обеспечивают к российской гражданке допуска российских консульских работников.