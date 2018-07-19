В Пентагоне пожаловались на отсутствие информации по договоренностям Трампа с Путиным

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Даже у самых высокопоставленных сотрудников американского министерства обороны очень мало или совсем нет информации о том, каких договоренностей по национальной безопасности мог достигнуть президент США Дональд Трамп в ходе встречи тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным, пишет

The Washington Post.

Газета отмечает, что представители Пентагона затрудняются ответить на вопросы журналистов о том, как саммит в Хельсинки мог повлиять на деятельность США в оборонной сфере.

"Недостаток информации демонстрирует пробелы во взаимодействии внутри администрации", - пишет газета.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет газета, не посещал встречу кабинета США в среду, а также не появлялся на публике на этой неделе и не комментировал саммит.

Вместе с тем источники из бывших и нынешней администраций США рассказали газете, что в том, что распространение материалов по встрече на высоком уровне занимает несколько дней, нет ничего удивительного. В этом случае задержка, в частности, может быть связана с тем, что на встрече, длившейся более двух часов, не было никого, кроме президентов и их переводчиков.

Представитель Белого дома Сара Сандерс после саммита перечисляла темы, которые обсуждали президенты: "гуманитарную помощь в Сирии, ядерные амбиции Ирана, безопасность Израиля, денуклеаризация КНДР, Украина и оккупация Крыма, сокращение ядерных арсеналов России и США, и, конечно, вашу любимую тему, вмешательство России в наши выборы".

В то же время, ни Сандерс, ни другие представители американской администрации не говорили, какие решения были приняты по этим вопросам.

Ранее в среду посол России в США Анатолий Антонов заявил, что встреча президентов США и России была продуктивной, были достигнуты важные договоренности.

"Два президента встретились, эту встреч долго ждали. Конечно, это была очень насыщенная, серьезная беседа между двумя президентами. Очень важная встреча для российско-американских отношений, для международной и региональной безопасности", - сказал он.

Также Антонов заявил, что Москва на саммите президентов сделала Вашингтону конкретные предложения по южной зоне деэскалации в Сирии, американская сторона отнеслась к ним с интересом. В то же время не связанные с военной сферой источники рассказали газете, что между Трампом и Путиным не была заключена сделка по Сирии.

Сам Трамп неоднократно говорил, что встреча с Путиным 16 июля прошла успешно.