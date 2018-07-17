Трамп заявил, что взаимодействие с Путиным лучше вражды

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник назвал свой визит в Хельсинки, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, самым успешным.

При этом он отметил, что "взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда", цитирует Трампа агентство Bloomberg.

По его словам, диалог с Россией очень важен и полезен.

При этом президент США добавил, что американские санкции в отношении России сохранятся.

Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что "принимает выводы разведсообщества о том, что вмешательство (в президентские выборы 2016 года - ИФ) имело место".

Трамп упомянул, что он "оговорился", когда на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным говорил о вмешательстве РФ в американские выборы. Президент уточнил, что, по его мнению, никто, кроме России, не мог вмешиваться в выборы США.

В то же время Трамп уточнил, что любые действия, предпринятые Россией, не оказали влияния на исход выборов.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с президентом РФ Путиным прошла лучше, чем предшествовавший ей саммит НАТО в Брюсселе. Также Трамп выразил сожаление в связи с тем, каким образом западные СМИ освещают его встречу с российским президентом.

Ранее сообщалось, что выступление президента США на пресс-конференции с Путиным в Хельсинки вызвало резкую критику в адрес Трампа со стороны многих американских конгрессменов - представителей как Республиканской, так и Демократической партий.

В то же время ряд конгрессменов, включая представителей консервативной группы "Кокус свободы" в палате представителей конгресса США, высказались в поддержку президента Трампа.

Издание The Hill пишет, что, в частности, конгрессмены отметили, что СМИ слишком сильно концентрируются на высказываниях Трампа, прозвучавших на саммите.

"Я думаю, хорошие новости в том, что саммит был. Я думаю, для президенту хорошо заниматься дипломатией, это согласуется с усилиями, которые предпринимали при (экс-президентах США - ИФ) Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме", - сказал журналистам конгрессмен-республиканец Уоррен Дэвидсон.

По его словам, общественность слишком заботят высказывания президента, однако она "не отдает должное тому, что он (Трамп - ИФ) сделал".

В свою очередь конгрессмен Ральф Норман заявил, что СМИ следует больше фокусироваться на положительных моментах состоявшегося саммита. Он подчеркнул, что Трамп "хорошо разбирается в людях".

Также конгрессмен обвинил экс-главу ЦРУ Джона Бреннана, который накануне назвал "предательскими" высказывания Трампа, в "активной подрывной деятельности против действующего президента Соединенного Штата".

Другой конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс заявил, что вопросы журналистов, заданные во время пресс-конференции двух президентов, о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы и о наличии у России компромата на Трампа были "неуместными" и "идиотскими".