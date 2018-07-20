Глава разведки США рассказал, что беседу Путина и Трампа не записывали

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Директор американской национальной разведки Дэн Коутс сообщил, что запись беседы президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, которая проходила в Хельсинки в двухстороннем формате, не велась.

В интервью телеканалу NBC он сказал, что "не советовал" президенту встречаться с Путиным "тет-а-тет", так как эта встреча "вызывала беспокойство" представителей служб безопасности, поскольку "запись беседы не велась", и присутствовали только два переводчика.

Однако президент не последовал его совету, сказал глава разведслужбы, отметив, что не располагает информацией о конкретном содержании беседы лидеров двух стран.

При этом Коутс не исключил, что запись беседы была сделана российской стороной.

В ответ на вопрос о том, возможно ли, что беседа была "секретно" записана Россией, Коутс сказал: "Такой риск всегда присутствует".

Госсекретарь США Майк Помпео накануне в интервью телеканалу EWTN выразил сомнение, что стенограммы переговоров Трампа с Путиным в Хельсинки и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре будут распространены.

Вопрос ведущего возник в связи с требованием некоторых американских конгрессменов-демократов вызвать для допроса переводчика Трампа, работавшего на его переговорах с Путиным в двухстороннем формате из опасений, что в ходе встречи Трамп пошел на "сговор" с Россией, нарушающий интересы Соединенных Штатов.

Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил: "Совершенно удивительно, что никто не знает, что было сказано (на переговорах - ИФ). Мы - демократическая страна. Если президент заключает соглашения с одним из наших главных, если не с нашим главным противником, его кабинет должен знать об этом, как и американский народ".

Республиканцы в Комитете по разведке палаты представителей Конгресса заблокировали требование о допросе переводчика. Белый дом и Госдепартамент также заявили, что будут решительно противиться вызову переводчика для допроса и публикации стенограммы.