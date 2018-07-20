Минобороны РФ оценило число беженцев из Сирии с 2011 года в 7 млн человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Почти 7 млн жителей Сирии покинули страну с начала военного конфликта в 2011 году, сообщил в пятницу начальник Национального центра по управлению обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В период с 2011 года, то есть с начала военных действий, Сирию покинули более 6 млн 900 тысяч человек", - сказал Мизинцев.

По его данным, "в настоящее время большинство сирийских беженцев проживает в 45 странах мира - самое большое количество из них находится в приграничных странах - это Турция, Ливан, Иордания, Ирак".

"По предварительной оценке, в места постоянного проживания в ближайшей перспективе могут вернуться более 1 млн 700 тысяч человек", - сказал он.

"На сегодня в 76 населенных пунктах страны, наименее пострадавших от военных действий, уже может быть размещено 336,5 тысяч человек. В первую очередь в них предусмотрено возвращение беженцев с территорий Ливана и Иордании", - сказал Мизинцев.

Генерал отметил, что по итогам российско-американского саммита в Хельсинки Москва передала Вашингтону конкретные предложения по проблеме возвращения в Сирию беженцев. "Активному продвижению в этом направлении способствуют договоренности, достигнутые президентами России и США в ходе саммита в Хельсинки, с учетом которых американской стороне направлены конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев к местам довоенного пребывания", - сказал он.

Восстановление городов

Между тем он отметил, что правительство Сирии самостоятельно не сможет создать необходимые условия для массового возвращения беженцев, так как экономика страны истощена многолетним военным конфликтом. "Инфраструктура крупных городов и населенных пунктов разрушена от 40 до 70%", - сказал он. По оценке Мизинцева, "значительный ущерб нанесен социальной сфере и здравоохранению, а также практически всем отраслям промышленности и сельского хозяйства".

Генерал сообщил, что Россией "спланирован и уже длительное время проводится большой комплекс мероприятий по всем проблемным направлениям деятельности". "Но для скорейшего и полного восстановления районов, пострадавших в ходе боевых действий против террористических группировок в Сирии, и экономики страны в целом, требуется участие всего международного сообщества", - сказал он.

"Такой положительный опыт у нас уже есть. Так, российский Центр по примирению враждующих сторон второй год подряд проводит работу совместно с гуманитарными организациями ООН, Международным комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем. Результатом такой работы стало обеспечение проводки около 300 гуманитарных конвоев в пострадавшие от войны районы", - сказал Мизинцев.

Он отметил, что "ряд государств в инициативном порядке уже вносят свой вклад в постконфликтное урегулирование". "Так, в начале июля 94 тонны гуманитарной помощи для жителей провинции Алеппо предоставила Армения, часть этой помощи передана Сирийскому Арабскому Красному Полумесяцу. Помощь Сирии также уже оказали Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай и Сербия. В настоящее время активно ведется работа по привлечению к оказанию помощи Сирии и ряда других государств", - сказал генерал.

Мизинцев также заявил, что Россия предложила США совместно финансировать восстановление Сирии. "Нами предложено создать совместную группу по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии", - сказал он.