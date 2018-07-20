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Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Тена арестованы

Ранее они дали признательные показания

Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Тена арестованы
Цветы у посольства Казахстана в Москве в память о погибшем фигуристе
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена решением суда взяты под стражу на два месяца.

Решение об избрании меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца в отношении Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова огласила в пятницу на заседании суда следственный судья Алмалинского районного суда Алма-Аты Алма Абдухалыкова, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

Как сообщалось, ранее полиция задержала 24-летнего уроженца Жамбылской области Киясова и 23-летнего уроженца Кызылординской области Кудайбергенова по подозрению в убийстве Тена. Оба дали признательные показания.

В минувший четверг в центре Алма-Аты Тен застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу города с ножевым ранением в бедро в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве из корыстных побуждений (ст. 99 ч. 2). Дело находится на контроле генерального прокурора и главы МВД.

13 июня Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).

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Теги: Казахстан, Денис Тен

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