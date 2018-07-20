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Режиссер Бекмамбетов собрался снять фильм по проекту убитого фигуриста Дениса Тена

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов хочет реализовать проект, который задумывал убитый в четверг казахстанский фигурист, бронзовый медалист Олимпийских игр-2014 Денис Тен, сообщило посольство Казахстана в РФ.

"Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы, несомненно, реализовал. Потому что был большим тружеником", - сказал Бекмамбетов, слова которого приведены в сообщении.

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13 июля Тен представил в Москве свой будущий кинопроект на питчинге международного конкурса Screenlife Project, организованного компанией Bazelevs и Бекмамбетовым. Фигурист хотел дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате Screenlife (действие происходит исключительно на экране компьютера). Его картина посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши.

В аккаунтах фигуриста в соцсетях, где он рассказывал о проекте фильма, пользователи развернули активную кампанию с просьбами к основателю Bazelevs Бекмамбетову снять этот фильм.

Как сообщалось, четверг в центре Алма-Аты Тен застал двух человек за попыткой украсть зеркала с его автомобиля. В результате потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение. Спортсмена доставили в больницу с ножевым ранением в бедро в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался.

В ночь на пятницу в Алма-Ате был задержан подозреваемый в убийстве Нуралы Киясов, который уже дал признательные показания и помещен в изолятор временного содержания. Второй подозреваемый - Арман Кудайбергенов - находится в розыске.

13 июня Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).

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Теги: Денис Тен, Тимур Бекмамбетов

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