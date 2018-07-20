Второй отравленный в Эймсбери выписан из больницы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, пострадавший от нервно-паралитического вещества в британском Эймсберри, выписан из больницы, сообщает Sky News.

Ранее медики заявляли, что Чарли Роули находился в критическом состоянии.

30 июня 45-летний Роули и 44-летняя Дон Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Их доставили в больницу города Солсбери. 8 июля женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

При обыске в квартире пострадавших полиция обнаружила небольшой флакон, в котором, по ее мнению, находилось ядовитое вещество. Высказывалось предположение, что пара могла подобрать его на помойке в Солсбери, где в марте были отравлены "Новичком" экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Впоследствии СМИ со ссылкой на брата Чарли Роули сообщили, что мужчина якобы подтвердил родственнику, что подобрал емкость на улице.