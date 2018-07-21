Тысячи алмаатинцев пришли проститься с фигуристом Денисом Теном

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Около пяти тысяч человек собралось перед дворцом спорта им. Балуана Шолака в Алма-Ате, где проходит гражданская панихида по убитому фигуристу Денису Тену.

Люди несут венки, фотографии и плакаты с изображением погибшего. Соболезнования от пришедших проститься со спортсменом принимает его семья.

Похороны Тена состоятся позднее в субботу на кладбище в поселке Дружба.

Гражданские панихиды проходят в этот день и в других городах Казахстана.

В минувший четверг в центре Алма-Аты Денис Тен застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки злоумышленники нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу столицы в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.

Полиция задержала по подозрению в убийстве двух молодых людей. Оба дали признательные показания.

13 июня Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).