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Экс-посла США в России Макфола пригласили для разговора в Белый дом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Бывший посол США в России Майкл Макфол на следующей неделе, как ожидается, встретится со специальным помощником Дональда Трампа по европейским и российским делам Фионой Хилл, пишет в понедельник Washington Post со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что дипломата пригласили для разговора через неделю после того, как президенты России и США на встрече в Хельсинки обсуждали возможность допроса российскими следователями американских граждан в рамках дела Hermitage Capital. При этом Генпрокуратура недавно заявила, что подозревает Макфола в причастности к финансовым махинациям основателя фонда - Уильяма Браудера.

Позже Трамп отклонил это предложение, несмотря на то, что Путин также говорил о возможности допроса американскими следователями граждан РФ, которых США подозревают во вмешательстве в президентские выборы.

Как отмечает WP, повестка встречи неизвестна, однако газета предполагает, что помощник президента, которая присутствовала на встрече президентов в Финляндии, может заверить посла в том, что он ни при каких обстоятельствах не будет выдан российской стороне.

По сведениям одного из собеседников издания, Макфол сам попросил об этой беседе. После саммита в Хельсинки дипломат заявил, что "совершенно ошеломлен тем, что Белый дом не встал на его защиту".

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Теги: США, Майкл Макфол

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