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Трамп отклонил предложение Путина допросить американцев

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Трамп отклонил предложение Путина допросить американцев
Президент США Дональд Трамп
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение отклонить предложение президента РФ Владимира Путина о допросе российскими следователями американских граждан, которые, по мнению России, замешаны в противоправной деятельности в РФ, заявили в четверг в Белом доме.

"Это предложение, которое прямо выдвинул президент Путин, однако президент Трамп с ним не согласен", - говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

В Белом доме также выразили надежду на то, что российское руководство направит в США 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

"Хотелось бы надеяться на то, что президент Путин отправит в Соединенные Штаты 12 россиян, чтобы они доказали свою невиновность или были признаны виновными", - говорится в заявлении.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому телеканалу CBN заявил, что "администрация (США - ИФ) не намерена заставлять американцев ехать в Россию для допросов".

"Этого не случится. Было много гневных замечаний и относительно мало ясности за последние два дня о визите президента (Дональда Трампа - ИФ) в Хельсинки", - отметил он.

Предложение о взаимных допросах

В понедельник на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону. Президент РФ отметил, что российская сторона может пойти еще дальше. "Мы можем сделать еще один шаг навстречу: мы можем допустить официальных представителей США, в том числе и этой комиссии (спецпрокурора Мюллера), присутствовать на этих допросах. Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были бы взаимными", - сказал президент РФ.

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По его словам, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".

Дело Браудера

Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital - фонда возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество. "По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - отметил глава государства. По его словам, "возможно, это было сделано легально, но деньги были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", - сказал Путин.

Позже в Генпрокуратуре России уточнили, что на избирательную кампанию Демпартии США было переведено $400 тыс. из средств, похищенных финансистом Браудером и его партнерами из России. "Преступная группа Браудера с помощью офшорных схем смогла вывести из России деньги и акции на общую сумму более $1,5 млрд. Из этих средств на счета Демпартии США были переведены как минимум $400 тыс.", - сказал журналистам на брифинге во вторник в Москве начальник Управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Он отметил при этом: "Президент попросил нас, чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера. Не $400 млн, а $400 тысяч".

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Теги: США, Дональд Трамп

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