Лидер демократов в сенате США призвал Трампа не приглашать Путина в Белый дом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа отказаться от решения пригласить президента России Владимира Путина в Белый дом осенью 2018 года, передает агентство Bloomberg.

"Ну что ж, президент Трамп, если у Путина нет на вас влияния, почему вы с ним не жестки? Лучший способ показать, что у Путина на вас нет влияния, это дать ему отпор, не быть таким подобострастным и раболепным, не приглашать его сюда в Белый дом этой осенью", - заявил Шумер.

Во вторник спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что он не станет приглашать президента России Владимира Путина выступить в конгрессе США в случае визита в Вашингтон.

Ранее стало известно, что власти США пригласили Путина посетить американскую столицу. "Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Обсуждение (сторонами) этого вопроса уже идёт", - сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит РФ-США. Путин и Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Соединенных Штатах Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что, по их мнению, президент не проявил жесткость по вопросу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.