Следующую встречу Трампа с Путиным запланировали на 2019 год

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне нацелены на то, чтобы провести следующий саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в 2019 году, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона.

"Болтон заявляет, что Трамп хотел бы провести встречу с Путиным в следующем году", - отмечает Bloomberg.

По сообщению агентства, такое расписание позволило бы организовать встречу после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по предполагаемому российскому вмешательству в выборы 2016 года в США.

Ранее в Вашингтоне сообщали о готовности пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 года.

16 июля в Хельсинки прошел полноформатный саммит лидеров России и США. Путин и Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон