Путин призвал членов российской делегации не спать на встрече с премьером Индии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, чей рабочий день на полях саммита БРИКС в четверг затянулся допоздна, перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в шутку призвал членов своей делегации не засыпать.

"Не спать", - с улыбкой сказал он присутствующим на встрече, войдя в комнату переговоров.

В четверг у главы российского государства выдался напряженный день. В первой половине дня Путин принимал участие в мероприятиях саммита БРИКС, а во второй - проводил двусторонние встречи с зарубежными лидерами.

Так, Путин побеседовал со своими аргентинским, ангольским, турецким и замбийским коллегами Маурисио Макри, Жоау Лоуренсу, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эдгаром Лунгу, а также с председателем КНР Си Цзиньпином.

Последняя встреча - с премьер-министром Моди - началась ближе к полуночи по московскому времени.