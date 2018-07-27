Российские дипломаты навестили Марию Бутину в американской тюрьме

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Гражданка РФ Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в шпионаже, побеседовала с российскими дипломатами, говорится в сообщении​ посольства РФ в фейсбуке, опубликованном в четверг.

"26 июля сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили Марию Бутину в тюрьме", - сказано в нем. "Чувствует она себя нормально, жалоб нет. По нашей просьбе ей выдано второе одеяло. В помещениях общего пользования есть доступ к телевидению".

"При этом по непонятным причинам ее пока не выводят на прогулки, хотя режимом это предусмотрено. Неудобство доставляет круглосуточный надзор - ночью каждые 15 минут включается свет. Есть проблемы с питанием", - добавляют в российском посольстве.

Согласно сообщению, "в ближайшее время Марии будет предоставлена возможность звонить по телефону; она также сможет получать корреспонденцию, направленную на адрес тюрьмы".

"Мария просила передать привет родителям. Сказала, что твердо намерена доказывать свою невиновность. Выразила мнение, что ее преследуют за политические взгляды и "не тот цвет волос"", - сообщают в посольстве РФ.

В сообщении также говорится, что следующее посещение намечено на 2 августа.