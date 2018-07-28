В мире

В сирийскую провинцию Хомс вернулись 1,3 тыс. семей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Более 1,3 тыс. семей беженцев вернулись в провинцию Хомс в Сирии после ее освобождения от боевиков, сообщил губернатор провинции Таляль Аль Барази.

"В результате процесса примирения мы смогли вывести из северных областей провинции Хомс боевиков и террористов. Параллельно готовимся к возвращению беженцев. В провинцию уже вернулись 1,3 тыс. семей", - сказал Аль Барази.

Он добавил, что в провинции ждут всех, кто был вынужден уехать во время войны. "Мы обещаем создать для бывших беженцев условия для нормальной жизни на родине. Сейчас совместно с нашими российскими друзьями мы налаживаем инфраструктуру", - отметил губернатор.

Мирная жизнь вернулась и в столицу провинции - город Хомс. "Мы находимся на знаменитом старинном рынке Нур Аль-Кабир, он всегда был очень многолюдным, но во время войны этот район заняли боевики, которые обложили торговцев огромной данью, поэтому большинство лавок просто закрылись, так как люди не могли работать в таких условиях", - сказал представитель министерства информации Сирии Хайят Авад.

Он отметил, что во время освобождения город, рынок был частично разрушен, однако сейчас его восстановление практически завершено.

Как сообщали в мае в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил РФ, освобождение территории зоны деэскалации "Хомс" было обеспечено путем переговоров и было осуществлено без ведения боевых действий. Это позволило полностью исключить жертвы среди мирных жителей и членов отрядов оппозиции.

До прихода боевиков в город его население составляло 123 тыс. человек, однако во время захвата города боевиками многие жители вынуждены были покинуть его.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сирия

Новости по теме

В мире
Путин пригласил Трампа в МосквуПутин пригласил Трампа в Москву
Российский лидер подчеркнул, что готов принять приглашение американского коллеги и приехать в ВашингтонПодробнее
 Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в ЛондонеПрезидент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в Лондоне
Конкретных сроков он не назвал, но отметил, что основатель Wikileaks не может вечно находиться в этом убежищеПодробнее
 Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"
Юрист утверждает, что Трамп-старший был в курсе встречи своего сына с Натальей ВесельницкойПодробнее
 Власти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджогВласти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджог
Очаги возгорания возникли почти одновременно сразу в нескольких местахПодробнее
Взрыв произошел у посольства США в ПекинеВзрыв произошел у посольства США в Пекине
О причинах инцидента поступает крайне противоречивая информация, данных о количестве пострадавших пока нетПодробнее
 Команда Трампа поспешила заказать в Китае баннеры к выборам 2020 года до начала действия пошлинКоманда Трампа поспешила заказать в Китае баннеры к выборам 2020 года до начала действия пошлин
Сторонники президента хотят получить агитационную продукцию до ее подорожания из-за пошлин, которые сам Трамп и вводитПодробнее
 В Японии казнены еще шесть террористов из секты "Аум Синрикё"В Японии казнены еще шесть террористов из секты "Аум Синрикё"
Лидера секты казнили в начале месяца за теракт двадцатитрехлетней давностиПодробнее
 Россия свернула работу над письмом председателя СБ ООН генсеку организацииРоссия свернула работу над письмом председателя СБ ООН генсеку организации
Причиной стали поправки, предложенные СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 июля6 фото
27 июля
Фотохроника 27 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Рейтинг российских знаменитостей10 фото
26 июля
Рейтинг российских знаменитостей
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК отказала в проведении пенсионного референдумаВ миреПрезидент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в ЛондонеВ миреПутин пригласил Трампа в МосквуВ РоссииВолодин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингахВ РоссииВ Москве заочно арестовали троих обвиняемых в гибели лётчика Филипова в СирииЭкономикаAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз до рекорда

Митинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем Востоке

В сирийскую провинцию Хомс вернулись 1,3 тыс. семей

Арестованный экс-замглавы МЧС пожаловался на отсутствие часов и душную камеру

После ареста Сергей Шляков не был доставлен в СИЗО, все ещё находится в изоляторе временного содержания Подробнее

Несколько центральных улиц Москвы будет перекрыто в субботу

Скончался писатель Владимир Войнович

Скончался писатель Владимир ВойновичАвтору трилогии о солдате Иване Чонкине было 85 лет Подробнее

ООН столкнулась с финансовыми проблемами из-за задержек с членскими взносами

Трамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежа

Глава Пентагона пообещал принять меры для защиты от вмешательства России в предстоящие выборы Подробнее

Защита обжалует решение об аресте бывшего президента Армении

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболуЕдинственный гол в ворота "Локомотива" был забит в дополнительное время Подробнее

Наземный участок "голубой" ветки московского метро закроют на выходные

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru