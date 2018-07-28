В сирийскую провинцию Хомс вернулись 1,3 тыс. семей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Более 1,3 тыс. семей беженцев вернулись в провинцию Хомс в Сирии после ее освобождения от боевиков, сообщил губернатор провинции Таляль Аль Барази.

"В результате процесса примирения мы смогли вывести из северных областей провинции Хомс боевиков и террористов. Параллельно готовимся к возвращению беженцев. В провинцию уже вернулись 1,3 тыс. семей", - сказал Аль Барази.

Он добавил, что в провинции ждут всех, кто был вынужден уехать во время войны. "Мы обещаем создать для бывших беженцев условия для нормальной жизни на родине. Сейчас совместно с нашими российскими друзьями мы налаживаем инфраструктуру", - отметил губернатор.

Мирная жизнь вернулась и в столицу провинции - город Хомс. "Мы находимся на знаменитом старинном рынке Нур Аль-Кабир, он всегда был очень многолюдным, но во время войны этот район заняли боевики, которые обложили торговцев огромной данью, поэтому большинство лавок просто закрылись, так как люди не могли работать в таких условиях", - сказал представитель министерства информации Сирии Хайят Авад.

Он отметил, что во время освобождения город, рынок был частично разрушен, однако сейчас его восстановление практически завершено.

Как сообщали в мае в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил РФ, освобождение территории зоны деэскалации "Хомс" было обеспечено путем переговоров и было осуществлено без ведения боевых действий. Это позволило полностью исключить жертвы среди мирных жителей и членов отрядов оппозиции.

До прихода боевиков в город его население составляло 123 тыс. человек, однако во время захвата города боевиками многие жители вынуждены были покинуть его.