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Президент Турции назвал сроки четырехстороннего саммита по Сирии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Турция, Россия, Франция и Германия планируют провести четырехсторонний саммит по сирийской проблеме, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Саммит Турции, России, Германии и Франции будет проведен 7 сентября в Стамбуле, подумаем, что можно предпринять, обсудим региональные проблемы", - цитирует президента газета Vatan.

Он также сообщил, что стороны обсудят повестку дня предстоящего трехстороннего саммита по Турции, в котором примут участие Турция, Россия и Иран.

В интервью газете Haberturk президент заявил, что Турция планирует обратиться в международный арбитраж, если США заблокируют поставки ей истребителей F-35.

Он также отметил, что, несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции против Турции, Анкара не намерена передавать США американского пастора Эндрю Бранона, задержанного за связи с антиправительственными турецкими организациями.

"Мы не отступим перед санкциями", - сказал Эрдоган, добавив, что "они (США - ИФ) не должны забывать, что могут потерять искреннего партнера".

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Теги: Сирия, Турция, Реджеп Эрдоган

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