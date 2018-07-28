В Египте суд вынес смертные приговоры 75 "братьям-мусульманам"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Суд Египта приговорил к высшей мере наказания 75 членов движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ), включая ряд его руководителей, за их участие в демонстрациях протеста 2013 года, передает в субботу агентство Associated Press.

Теперь решение суда Каира будет направлено верховному муфтию на утверждение.

AP отмечает, что на 8 сентября назначено вынесение приговора в отношении еще более 660 человек. Их обвиняют в целом ряде преступлений - от убийств до нанесения вреда общественному имуществу.

В 2012 году, после отставки президента Хосни Мубарака, на президентских выборах победу одержал кандидат от радикального движения "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси. Однако в июле 2013 года военные во главе с нынешним президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси отстранили от власти Мурси, что сопровождалось демонстрациями и беспорядками.