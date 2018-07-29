Главные новости
В РоссииПатриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева29июляВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 29 июляМоскваЧисло пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20
В мире

Шесть человек погибли в лесных пожарах в Калифорнии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Лесные пожары, разгоревшиеся на этой неделе в Калифорнии, привели к гибели шести человек, сообщают в воскресенье американские СМИ.

По информации экстренных служб этого американского штата, огонь уже охватил более 60 тыс. гектаров, с ним ведут борьбу около 10 тыс. пожарных, десятки тысяч человек эвакуированы из опасных районов.

Всего зафиксировано 14 очагов возгорания. Особое беспокойство у пожарных вызывает пожар к северу от города Реддинг, на севере Калифорнии, где погибли двое борцов с огнем. В районе Реддинга полностью сгорели 500 зданий, а еще 75 получили повреждения.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в результате природных пожаров на севере американского штата Калифорния, пострадали как минимум восемь человек, трое из них - пожарные.

В начале прошлой недели СМИ сообщали о том, что природные пожары, вспыхнувшие в Калифорнии, подобрались вплотную к Йосемитскому национальному парку.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Калифорния

Новости по теме

В мире
Президент Турции назвал сроки четырехстороннего саммита по СирииПрезидент Турции назвал сроки четырехстороннего саммита по Сирии
Эрдоган назвал темы будущего трехстороннего саммита по Турции и сказал, что не боится американских санкцийПодробнее
 В Ереване отозвались об обсуждениях отзыва генсека ОДКБ ХачатуроваВ Ереване отозвались об обсуждениях отзыва генсека ОДКБ Хачатурова
В Армении началась процедура ареста ХачатуроваПодробнее
 Трамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежаТрамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежа
Глава Пентагона пообещал принять меры для защиты от вмешательства России в предстоящие выборыПодробнее
 Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяцаЭкс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяца
Его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 годуПодробнее
Путин пригласил Трампа в МосквуПутин пригласил Трампа в Москву
Российский лидер подчеркнул, что готов принять приглашение американского коллеги и приехать в ВашингтонПодробнее
 Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в ЛондонеПрезидент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в Лондоне
Конкретных сроков он не назвал, но отметил, что основатель Wikileaks не может вечно находиться в этом убежищеПодробнее
 Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"
Юрист утверждает, что Трамп-старший был в курсе встречи своего сына с Натальей ВесельницкойПодробнее
 Власти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджогВласти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджог
Очаги возгорания возникли почти одновременно сразу в нескольких местахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавое" затмение Луны6 фото
28 июля
"Кровавое" затмение Луны
Фотохроника 27 июля6 фото
27 июля
Фотохроника 27 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПатриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора ПархаеваВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 29 июляМоскваЧисло пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20В РоссииВ центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возрастаВ РоссииСуд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пыткахВ РоссииПроект закона об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы

Путин отметил вклад ВМФ России в борьбу с международным терроризмом

Подозреваемый в нападении на полицейского в центре Москвы пройдет психиатрическую экспертизу

Путин в Петербурге принял военно-морской парад

Землетрясение в Индонезии привело к гибели десяти человек

Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора ПархаеваОн много лет возглавлял предприятие "Софрино", управлял гостиницей "Даниловская" и курировал патриаршие резиденции Подробнее

В Кисловодске из-за непогоды около 1,2 тыс. человек пока остались без света

Сотрудников ФСИН предложили воспитывать на общих собраниях

Киев, Луганск и Донецк вновь заявили о нарушении режима прекращения огня

В Узбекистане приостановили работу телеканала за безнравственность

Источник сообщил о подготовке строительства атомных эсминцев

Один человек погиб при пожаре в двухэтажном доме в Уфе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru