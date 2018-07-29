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Более 20 кораблей Каспийской флотилии участвовали в праздновании Дня ВМФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Праздничный парад и военно-спортивный праздник с участием кораблей Каспийской флотилии прошли в акватории реки Волга напротив Петровской набережной в Астрахани в честь Дня военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"По традиции, часть кораблей участвовала в статичном параде, выстроившись в линию на траверзе острова "Городской". Другая часть кораблей и судов Каспийской флотилии была задействована в 11 эпизодах военно-спортивного праздника", - рассказали в пресс-службе.

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В ходе показательных выступлений зрители увидели демонстрацию возможностей корабельных соединений и подразделений морской пехоты Каспийской флотилии. Кульминацией Дня ВМФ на Каспийской флотилии станет праздничный салют из 50 залпов, который начнется в 22:00 по местному времени и продлится более 8 минут.

В общей сложности в праздничных мероприятиях были задействованы около 1,5 тыс. моряков и более 20 кораблей и судов Каспийской флотилии.

Кроме Астрахани, экипажи кораблей Каспийской флотилии встретили День ВМФ в Средиземном море, Азербайджане и Иране, а также приняли участие в параде в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России состоялся в воскресенье в Петербурге, его принимал президент РФ Владимир Путин.

День ВМФ в России

8 фотографий
Парад в честь Дня ВМФ РФ в СевастополеПротиводиверсионный катер &quot;Нахимовец&quot; (на первом плане) в акватории реки Невы в Санкт-ПетербургеПрохождение военных кораблей по НевеПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу принимают главный морской парад в ПетербургеПраздничный строй боевых кораблей в Балтийске в Калининградской областиДесантирование бронетранспортеров БТР-82А с большого десантного корабля &quot;Пересвет&quot; в акватории Амурского залива
Парад в честь Дня ВМФ РФ в Севастополе
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Теги: Каспийская флотилия, Волга, Астрахань, ВМФ

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