Более 20 кораблей Каспийской флотилии участвовали в праздновании Дня ВМФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Праздничный парад и военно-спортивный праздник с участием кораблей Каспийской флотилии прошли в акватории реки Волга напротив Петровской набережной в Астрахани в честь Дня военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"По традиции, часть кораблей участвовала в статичном параде, выстроившись в линию на траверзе острова "Городской". Другая часть кораблей и судов Каспийской флотилии была задействована в 11 эпизодах военно-спортивного праздника", - рассказали в пресс-службе.

В ходе показательных выступлений зрители увидели демонстрацию возможностей корабельных соединений и подразделений морской пехоты Каспийской флотилии. Кульминацией Дня ВМФ на Каспийской флотилии станет праздничный салют из 50 залпов, который начнется в 22:00 по местному времени и продлится более 8 минут.

В общей сложности в праздничных мероприятиях были задействованы около 1,5 тыс. моряков и более 20 кораблей и судов Каспийской флотилии.

Кроме Астрахани, экипажи кораблей Каспийской флотилии встретили День ВМФ в Средиземном море, Азербайджане и Иране, а также приняли участие в параде в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России состоялся в воскресенье в Петербурге, его принимал президент РФ Владимир Путин.