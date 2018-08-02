На Украине завершено следствие по делу Надежды Савченко

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию о завершении следствия в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

"Мы в ходе этого следствия получили все необходимые доказательства, которые подтверждают ведущую версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которое было предоставлено злоумышленниками Савченко и Рубану", - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что следующий этап - ознакомление защиты с материалами дела. "После завершения этой процедуры дело будет направлено в суд. Обращая внимание на количество полученных доказательств, считаю, что еще в этом году суд должен начаться и войти в активную фазу. Когда он может вынести окончательное решение, комментировать не буду, так как судебный процесс является исключительной компетенцией судей, которые будут назначены", - добавил генпрокурор.

По его словам, адвокаты и подсудимые в данном деле используют все судебные процессы "как трибуну для своего отбеливания, а часто для антигосударственных клеветнических заявлений". "То, что происходило в ходе досудебного расследования со стороны Савченко, Рубана и их защиты, наводит меня на мысль, что и следующий процесс будет использован для дискредитации украинского государства", - добавил Луценко.

Суть обвинений

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с территории самопровозглашенных республик Донбасса на подконтрольную Киеву часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для людей.

По версии следствия, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта Шевченковский суд Киева арестовал Рубана.

12 марта на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана была вызвана депутат Савченко. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины и дала согласие на ее привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

Суд 23 марта избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.