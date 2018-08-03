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Марии Бутиной разрешили совершать телефонные звонки в американской тюрьме

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские дипломаты в четверг в очередной раз посетили арестованную американскими властями российскую гражданку Марию Бутину, сообщает посольство РФ в США.

"Мария стойко переносит тяготы, пытается к ним адаптироваться. На состояние здоровья не жалуется, однако ее обращения за стоматологической помощью игнорируются. Ей, наконец, предоставлена возможность осуществлять телефонные звонки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что связаться с родителями Марии Бутиной "пока не удалось - тюремная администрация ссылается на некие "технические трудности".

Как сообщалось, Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

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Теги: Россия, США, Мария Бутина

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