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Трамп заявил, что сумел наладить отношения с Путиным

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Состоявшаяся 15 июля в Хельсинки встреча с президентом России Владимиром Путиным была полезной и позволила наладить отношения с ним, заявил президент США Дональд Трамп.

"В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все... Мы действительно хорошо поладили", - сказал он, выступая в штате Пенсильвания на митинге.

Дональд Трамп добавил: "Между прочим, это хорошо, а не плохо. А сейчас нам мешает российская мистификация. Это ведь мистификация - верно?".

При этом американский президент, комментируя реакцию в США на прошедший саммит, заметил, что от него ждали "боксерского матча" с российским коллегой.

Трамп в очередной раз подверг жесткой критике сообщения СМИ, касающиеся его самого и его деятельности, назвав эти сообщения "лживыми и отвратительными".

"Что стало со свободной прессой? Что стало с честными сообщениями? Они это не делают, они только истории придумывают", - сказал президент, указывая на присутствовавших представителей СМИ.

Дональд Трамп также заявил, что Россия не хотела, чтобы он победил на президентских выборах 2016 года, а также отметил, что неверно называть его политику в отношении России "мягкой".

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Теги: США, Россия

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