Госдеп потребовал от России прекратить попытки подрыва демократии в США

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россия и другие страны должны прекратить приписываемые им усилия, направленные на подрыв американской демократии и внесение раскола в американское общество, заявил госдепартамент США.

"Как неоднократно заявляли президент Трамп, вице-президент Пенс, госсекретарь Помпео, Соединенные Штаты не потерпят попыток со стороны других стран, включая Россию, подорвать наши демократические процессы и институты", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

В нем отмечается, что Вашингтон "аплодирует" решению Facebook аннулировать учетные записи, которые управлялись из-за рубежа и которые являлись "частью более широкой кампании извне, нацеленной на ослабление Америки и угрожавшей нашему образу жизни".

Ранее на этой неделе Facebook сообщил о попытках оказания влияния на предстоящие в ноябре выборы в конгресс США. Все учетные записи подозрительного характера были удалены.