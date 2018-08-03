Полиция Невады так и не смогла определить мотивы стрелка из Лас-Вегаса

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полиция американского штата Невада завершила расследование прошлогодней стрельбы в Лас-Вегасе, унесшей жизни 59 человек, так и не определив мотив стрелявшего, сообщило в пятницу агентство Assoaiated Press.

"Мы не смогли найти точный ответ на вопрос о том, почему Стивен Пэддок (человек, открывший огонь - ИФ) совершил этот поступок", - привело агентство слова шерифа округа Кларк Джо Ломбардо.

Он добавил, что правоохранительные органы больше не намерены выдвигать обвинения в отношении кого-либо по этому делу.

В ночь на 2 октября 2017 года в Лас-Вегасе Стивен Пэддок открыл стрельбу из окна гостиницы по посетителям концерта под открытым небом. 59 человек погибли, более 570 человек получили ранения. Сам Пэддок застрелился до того, как стражи порядка ворвались в его номер.