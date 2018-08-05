В мире

В авиакатастрофе на севере Оклахомы погибли пять человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Небольшой пассажирский самолет разбился и сгорел на севере Оклахомы; на его борту находилось, по разным данным, от пяти до шести человек; по словам полиции, выживших нет, сообщает в субботу Fox News.

Авиакатастрофа произошла в 150 километрах от столицы штата, Оклахома-сити. Шестиместный одномоторный самолет Extra EA-400 вылетел из Понка-Сити и упал спустя непродолжительное время.

Полиция пока не может обследовать место происшествия и уточнить число жертв из-за продолжающегося пожара.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

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Теги: Оклахома, США

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