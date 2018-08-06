Арабская коалиция заключала соглашения с "Аль-Каидой" для борьбы с хуситами

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция, поддерживаемая США, заключала ряд тайных соглашений с "Аль-Каидой на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ) в рамках военной кампании против повстанцев-хуситов, сообщает агентство АР со ссылкой на многочисленные источники.

АР отмечает, что информация о связях коалиции с АКАП была получена на основании сообщений из Йемена, данных из двух десятков источников - от офицеров служб безопасности Йемена, командиров боевиков, переговорщиков из числа местных кланов и четырех членов АКАП.

По данным агентства, договоренности между коалицией и АКАП включали в себя вывод сил "Аль-Каиды" из ряда йеменских населенных пунктов, в том числе с вооружением и экипировкой, выплату денег командирам, чтобы они оставили свои позиции; а также набор сотен боевиков АКАП в ряды местных вооруженных формирований, сражающихся на стороне коалиции.

США знали о соглашениях

Участники соглашений утверждают, что США были осведомлены о такого рода договоренностях и приостанавливали авиаудары с беспилотников по отходящим боевикам АКАП.

В частности, агентство приводит пример того, как в начале 2016 года боевики АКАП по итогам соглашений с ОАЭ отошли из порта эль-Мукалла, расположенного на берегу Аденского залива, а также из нескольких районов соседней провинции Абья. Договоренности также включали в себя выделение около 10 тыс. бойцов, включая 250 боевиков АКАП, для местных военизированных сил, поддерживаемых ОАЭ.

Также АР упоминает отвод сил АКАП из города ас-Саид в провинции Шабва. При этом, по словам командира провинциальных сил безопасности Авада ад-Дахбуля, 200 боевиков получили примерно $26 тыс., на сделке присутствовали командиры ОАЭ.

Кроме этого, АР выяснило, что боевики АКАП и бывшие члены этой организации активно вербовались в отряды, финансируемые арабской коалицией. Агентство приводит слова бывшего советника губернатора провинции Таиз Абделя Саттара аш-Шамири, согласно которым он знал о присутствии боевиков АКАП и призывал командиров не брать себе этих боевиков. "Ответ был: перед лицом хуситов мы объединимся с дьяволом", - сказал экс-советник.

Агентство отмечает, что ОАЭ не стали комментировать эту информацию, а в Пентагоне опровергли всякую связь с АКАП и напомнили, что с начала 2017 года США нанесли более 140 авиаударов для "ликвидации ключевых лидеров АКАП и подрыва ее возможностей". В свою очередь в арабской коалиции заявили о своей приверженности борьбе с экстремизмом и терроризмом.