В мире

Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до десяти человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере десять человек погибли из-за лесных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния несколько недель, передают в четверг американские СМИ.

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Ранее сообщалось о шести погибших - четырех местных жителях и двух сотрудниках пожарных служб.

В числе последних погибших оказался технический работник, который оказывал помощь в тушении очага пожара. "Он погиб этим утром в результате (спровоцированного пожаром - ИФ) ДТП на трассе 99 в округе Техейма", - приводят издания выдержки из заявления местного департамента лесной промышленности и пожарной охраны.

Ранее в четверг сообщалось, что пожарным в Калифорнии удалось достичь прогресса в борьбе с природными пожарами.

Пожары в Калифорнии бушуют на протяжении нескольких недель. Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой, а также сильным ветром. Этим летом природные пожары охватили и несколько европейских стран, включая Швецию, Грецию, Испанию и Португалию. В Греции жертвами пожаров стали свыше 90 человек.

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Теги: Калифорния

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