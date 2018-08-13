Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 430 человек

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Не менее 436 человек, по последним данным, погибли в результате землетрясения, произошедшего неделю назад на индонезийском острове Ломбок, сообщает в понедельник агентство "Associated Press со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что тела большинства погибших уже извлечены спасателями из-под обломков зданий.

Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре и жилым домам на острове. По оценкам местных властей, для восстановления потребуются сотни миллионов долларов.

6 августа на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. В результате бедствия около 350 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее поступали данные о 389 погибших и около 13 тыс. пострадавших.