Число жертв землетрясения в Индонезии приблизилось к 400

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение, произошедшее почти неделю назад на индонезийском острове Ломбок, по последним данным, привело к гибели 389 человек, передают западные СМИ со ссылкой на данные властей.

Отмечается, что 387 из них погибли на этом острове, а еще двое - на Бали.

При этом, как ожидается, число жертв в ближайшие дни продолжит увеличиваться.

Травмы получили около 13 тыс. человек, а почти 390 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее поступали данные о 319 погибших.