Первую группу альпинистов вывезли с места жесткой посадки вертолета на Пике Коммунизма

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Первые альпинисты из совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана Ми-8 доставлены на спасательную базу, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на аэродроме Лахш.

"Первый вертолет с пятью спасенными альпинистами и бортмехаником приземлился на аэродроме. Им оказывают медпомощь", - сказал источник.

В ближайшие минуты на аэродроме ждут приземления двух других вертолетов с оставшимися членами группы.

Ранее источник сообщил, что только пятеро альпинистов и один член экипажа Ми-8, совершившего жесткую посадку на пике Исмоли Сомони (Пик Коммунизма), могут передвигаться самостоятельно, остальным требуется медицинская транспортировка.

По его данным, два пилота Ми-8 в тяжелом состоянии, в медицинской помощи также нуждаются восемь альпинистов.

Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, на борту вертолета находились 13 альпинистов из РФ, один белорус и один испанец, а также трое членов экипажа.

По предварительной версии, причиной жесткой посадки стали сложные метеоусловия. Также проверяется версия о технической неисправности вертолета.

Спасательную операцию координирует комитет по ЧС и ГО при правительстве Таджикистана при содействии МВД, ГКНБ, Министерства обороны, Министерства здравоохранения. Операция находится на контроле президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане при транспортировке альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони (бывший Пик Коммунизма) в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.