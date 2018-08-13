Суд в Минске отклонил жалобу на задержание журналиста Быковского по "делу "БелТА"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд Партизанского района Минска отклонил жалобу корреспондента русской редакции Deutsche Welle (DW) Павла Быковского на его задержание по так называемому "делу "БелТА".

"Адвокат подавал жалобу в моих интересах с точки зрения того, что мое задержание было незаконным и необоснованным. Но они посчитали, что не было никаких нарушений", - цитирует DW Быковского. По словам журналиста, он намерен и дальше оспаривать это дело.

Свое задержание кроме Быковского пока не оспаривал никто из фигурантов "дела "БелТА".

Как сообщалось, 7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и нескольких других СМИ прошли обыски.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, СК задерживал и допросил около 20 журналистов, большинство из них были отпущены после допроса.