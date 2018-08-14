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Власти Корсики согласились принять судно Aquarius со 141 мигрантом на борту

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти французского острова Корсика выражают готовность принять в одном из своих портов судно Aquarius, на борту которого находится 141 мигрант, передает во вторник телеканал BFM TV.

По словам главы Ассамблеи Корсики Ги Таламони, власти острова придерживаются той же позиции, что и в июне, когда были готовы разместить у себя нелегальных иммигрантов, спасенных в Средиземном море.

"Если все ближайшие порты закрыты, нужно открыть другие. Этот вопрос очень срочный, здоровье не всех на борту в хорошем состоянии", - отметил Таламони.

Он добавил, что "пришло время, чтобы каждый брал на себя ответственность (за помощь нелегалам - ИФ)".

Накануне Италия и Мальта, близ берегов которых в настоящее время находится судно Aquarius, отказались принять у себя этих мигрантов.

Итальянский министр транспорта Данило Тонинелли со своей стороны заявил, что судно шло под флагом заморской территории Великобритании - Гибралтара, поэтому ответственность за мигрантов на борту Aquarius лежит на британской стороне.

В настоящее время судно Aquarius, которое эксплуатируется организациями SOS Mediterranee и "Врачи без границ", находится в международных водах, ожидая ответа от европейских стран.

В июне с Aquarius уже происходила похожая ситуация. Тогда Италия и Мальта также отказались принимать у себя судно, на борту которого находилось более 600 нелегалов. После их отказа мигрантов приняла Испания. Этот случай привел к обострению проблемы с нелегальными мигрантами в Европе.

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Теги: Корсика, Aquarius

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