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Законопроект об ужесточении санкций против РФ опубликован на сайте Конгресса США

Сенаторы США предлагают распространить санкции на госдолг и госбанки РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Текст законопроекта об усилении санкций США против России, внесенный ранее группой сенаторов, опубликован на сайте Конгресса США.

Заявление сенаторов о необходимости расширения санкций против РФ было распространено 2 августа, однако полный текст законопроекта опубликован тогда не был.

Группа американских сенаторов предлагает ввести санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга РФ. Об этом говорится в законопроекте S.3336, который называется "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию".

Проект предложили сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.

В документе предлагается ввести новые ограничения на финансовый сектор РФ. В частности, резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения больше 14 дней.

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Кроме того, сенаторы предлагают ввести запрет на операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов". В списке таких институтов перечислены ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы, который был присоединен к ВТБ.

Российские госбанки находятся под секторальными санкциями с 2014 года, но они запрещают только привлечение нового долгового и акционерного финансирования в США. Новые предложения сенаторов фактически могут означать невозможность для перечисленных банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Также предполагается внесение поправки, которая предусматривает усиление контроля за структурой собственности в случае приобретения недвижимости в США. Американские страховщики, занимающиеся титульным страхованием, должны будут передавать информацию о бенефициарах компаний, приобретающих дорогостоящую жилую недвижимость в стране.

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в конце прошлой недели заявил, что расширение санкций на российские госдолг и госбанки "неприятно, но не смертельно". ЦБ РФ, по его словам, обладает достаточным запасом ликвидности, чтобы поддержать кредитные организации в случае введения санкций. Минфин РФ на прошлой неделе также заявил, что программа по госзаимствованиям будет выполнена и без активного участия иностранных инвесторов на рынке ОФЗ.

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Теги: США

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