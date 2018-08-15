Судно Aquarius с нелегалами прибыло в столицу Мальты

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Судно Aquarius, на борту которого находились более 140 нелегальных мигрантов из африканских стран, прибыло в порт Валетты, столицы Мальты, передают в среду местные СМИ.

После того как мигранты покинули судно, их направили в приемный центр, из которого они будут распределены по пяти европейским странам, согласившимся принять их.

В сообщениях СМИ отмечается, что среди прибывших на Мальту нелегалов несколько десятков детей, которых не сопровождают взрослые, а также две женщины на поздних сроках беременности.

Ранее сообщалось, что власти Франции, Германии, Люксембурга, Португалии и Испании согласились принять 141 нелегального мигранта с судна Aquarius, находившегося в международных водах у берегов Мальты.

Накануне официальный представитель Еврокомиссии Тове Эрнст заявила, что эта общеевропейская структура намерена оказывать помощь государствам-членам ЕС в урегулировании ситуации с судном Aquarius.

Aquarius, которое эксплуатируется организациями SOS Mediterranee и "Врачи без границ", находилось в международных водах у берегов Италии и Мальты. Ранее эти страны отказывались принимать у тебя нелегалов, находящихся на борту.

В июне с Aquarius произошла аналогичная ситуация. Тогда Италия и Мальта также отказались принимать у себя судно, на борту которого на тот момент находилось более 600 мигрантов. В итоге мигрантов приняла Испания. Этот случай привел к обострению проблемы с нелегальными мигрантами в странах Европы.