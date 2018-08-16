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Украина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ

Предложения министерства инфраструктуры Украины будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения

Украина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Новые ограничения в сообщении с Россией анонсирует министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал он в фейсбуке.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности, в частности, в Азовском бассейне, включая прекращение железнодорожного пассажирского сообщения.

6 августа сайт "Телевизионной службы новостей" телеканала "1+1" со ссылкой на Омеляна сообщил, что украинские власти могут прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал Омелян.

Авиасообщение между странами было прервано в 2015 году.

В мае 2017 года "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщил, что Украина может с 1 июля 2017 года полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ - это решение лоббируют чиновники, к мнению которых в последнее время все чаще прислушивается украинский президент Петр Порошенко.

В свою очередь, ПАО "Укрзализныця", государственный монополист в сфере пассажирских железнодорожных перевозок на Украине, заявило, что не принимало каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров между Украиной и Россией и не получало подобных предписаний от органов государственной власти.

7 августа первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов предложил прекратить автобусное сообщение Украины с Россией.

"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения!" - написал Гданов в фейсбуке.

Украина не признает крымский референдум о статусе полуострова, проведенного 16 марта 2014 года, после которого Крым вошел в состав России. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин и руководители республики Крым и Севастополя подписали в Москве договор о принятии полуострова Россией.

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. США и страны Евросоюза назвали действия РФ аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний, бизнесменов и политиков. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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Теги: Украина, РФ

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