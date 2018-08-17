Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донбассе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе, сообщается на сайте "Вести.ру".

"Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов, которые стали уже регулярными", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что во время инцидента, произошедшего у населенного пункта Старомихайловка, никто не пострадал. Сладков позже подтвердил "Интерфаксу" данную информацию.

"Все нормально, все живы - здоровы, обычная рабочая обстановка", - сказал он агентству по телефону.

В минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики "Интерфаксу" сообщили, что съемочная группа Сладкова работала на месте пятничного обстрела представителей Международного комитета Красного Креста в районе Старомихайловки.