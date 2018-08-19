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В Тегеране заподозрили США в подготовке госпереворота в Иране

На этой неделе при госдепе США была создана Инициативная группа по Ирану

В Тегеране заподозрили США в подготовке госпереворота в Иране
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - США создали "группу действий", чтобы вновь осуществить государственный переворот в Иране, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

"65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство (Мохаммеда - ИФ) Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на последующие 25 лет. Теперь "группа действий" по Ирану мечтает сделать то же самое посредством давления, дезинформации и демагогии. Это никогда не повторится", - написал он в твиттере.

В минувший четверг Госсекретарь США Майк Помпео назначил Брайана Хука спецпредставителем по Ирану и поручил ему руководство соответствующей инициативной группой.

По его словам, в задачу этой группе поставлены "планирование, пересмотр и согласование всех аспектов деятельности госдепартамента, связанной с Ираном".

Санкции США против Ирана

Ранее США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Также под санкции подпадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.

Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.

Сделка по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), заключенная в 2015 году при администрации предыдущего президента США Барака Обамы, была основанием для снятия с Ирана международных санкций, введенных за разработки ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп долгое время называл СВПД неприемлемой сделкой. В мае 2018 года объявил о выходе страны из СВПД, а также о восстановлении существовавших до подписания соглашения санкций против Тегерана, в том числе и против иностранных компаний, которые будут продолжать деловые связи с Ираном.

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Теги: Иран, США

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