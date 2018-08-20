Настя Рыбка не признала вину в организации секс-тренинга в Таиланде

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Задержанные в Таиланде Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), Алекс Лесли (Александр Кириллов), и еще шестеро граждан РФ и Белоруссии не признали себя виновными в организации незаконного секс-тренинга, сообщает Bangkok Post.

У задержанных, по их словам, не было намерения нарушить законодательство Таиланда, "это были всего лишь тренинги по соблазнению", - приводит издание слова Лесли в зале суда.

Все остальные подсудимые, включая Настю Рыбку, заявили, что они были лишь слушателями тренинга, который был для них платным.

По данным издания, суд назначил следующее заседание на 27 августа.

В феврале королевская полиция Таиланда получила сигнал об организации секс-тренингов группой иностранцев, после чего в дорогом отеле Паттайи был проведен рейд, где должен был состояться тренинг для российских туристов.

Организаторов задержали, среди них оказались секс-тренер Алекс Лесли и белорусская эскорт-модель Настя Рыбка, которые стали широко известны в связи с расследованием ФБК Алексея Навального о прогулке девушки на яхте миллиардера Олега Дерипаски. Продемонстрировав фото и видео, опубликованные в инстаграме Вашукевич, Навальный сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером Сергеем Приходько бизнес-вопросы и международную повестку.

В апреле группе были предъявлены обвинения в нелегальной работе в Таиланде, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Обвинения в отношении всех восьмерых подсудимых базируются на показаниях заявителей и видеоматериалах, которые представила прокуратура.

По словам Рыбки, ее арестовали в Паттайе "по приказу из Бангкока" и не выпускают под залог.