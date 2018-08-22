Бывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинациях

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Майкл Коэн - бывший личный адвокат президента Дональда Трампа - признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины.

Как заявил журналистам представитель прокуратуры Нью-Йорка, Коэн не заплатил налог в сумме $1,3 млн с дохода в $4,3 млн, полученного им от деятельности в 2013-2016 годах.

Одновременно он признал, что незаконно получил кредит в сумме $500 тыс., а также принимал участие в финансировании избирательной кампании. Представитель прокуратуры, вместе с тем, не сообщил, в пользу кого из кандидатов в президенты Коэн в ходе предвыборной гонки делал пожертвования.

Кроме того, Коэн признался, что платил двум женщинам, которые ранее имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию, отметил представитель прокуратуры. Это, по словам Коэна, делалось по указанию самого Трампа.

Как сообщило агентство Associated Press, Коэн заявил, что располагает информацией, "которая представит интерес" для спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего "российский след" в американских выборах 2016 года.

Адвокат Коэна сообщил телеканалу MSNBC, что тот "будет более чем счастлив рассказать спецпрокурору все, что знает".

Накануне еще один соратник Трампа - бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт - был признан жюри присяжных виновным в инкриминируемых ему обвинениях в финансовой сфере.

Президент в связи с этим заявил, что считает Манафорта хорошим человеком и ему жаль его. В то же время он подчеркнул, что дело Манафорта никак не связано со "сговором" его предвыборного штаба с Россией. "Расследование было начато в попытках обнаружить сговор с Россией, но дело не имеет к этому никакого отношения. Это - охота на ведьм и позор. Охота на ведьм продолжается", - сказал президент.